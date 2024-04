“Eu sofro violência psicológica, processual e patrimonial”, afirmou Luana Piovani

Gentee, na manhã desta terça-feira (16), a atriz Luana Piovani, que acabou de passar por uma derrota judicial, na qual ela não pode mais citar o nome de seu ex-marido e pai de seus filhos, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, utilizou as suas redes sociais para fazer um breve desabafo.

“Eu sofro violência psicológica, processual e patrimonial. Bom dia!”, afirmou Piovani.

Logo em seguida a atriz convocou as suas seguidoras, em especial aquelas que já desfrutam da maternidade, para assistirem uma live a qual ela irá participar na tarde de hoje.

“Adoecimento materno de mães atípicas. Bora! Bora ouvir, aprender, trocar e nos envolvermos umas com as outras. Uma acolhendo e compreendendo a outra, nos fará uma nação. É ‘só’ o que precisamos, uma vez que somos metade do mundo”, afirmou Luana.