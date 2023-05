“Eu sinto que o SBT está abrindo mão de mim, nunca me quiseram”, dispara Dudu Camargo

Apresentador esteve no ‘Tagarelando’ e não deixou de contar detalhes sobre a fofoca de que poderia ser demitido da emissora em breve

Viiish, o clima ficou bem pesado no ‘Tagarelando’ quando resolveram puxar a língua de Dudu Camargo para falar sobre o possível convite de Carelli para ela fazer parte do novo reality da Record, ‘A Grande Conquista’. O apresentador do ‘Primeiro Impacto’ não deixou de falar sobre a fofoca de que poderia sair do SBT ou ser mandado embora da emissora.

“Manda o Carelli enviar o convite, porque às vezes eles acham que a gente tá num jornal e que não vamos aceitar o convite. Mas aí a gente dá um jeito“, disparou.

Dudu ainda diz que não sabe se abriria mão da apresentação do jornal para o reality, mas confirmou que o SBT está largando ele. “Eu não sei, mas eles estão abrindo mão de mim”, disse.