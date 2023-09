“Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim”, dispara Miara Cradi

A coach da alimentação usou suas redes sociais e disse que quer ter mais filhos com Thiago Nigro

Eu contei para vocês que a cegonha está pronta para trabalhar ainda esse ano. Maira Cardi usou suas redes sociais para contar que quer ter três filhos com Thiago Nigro. A musa ainda disse que vai excluir suas redes sociais. A notícia pegou todos os fãs de surpresa.

“Vou dar um recado com dor no coração e ao mesmo tempo com alívio. É a primeira vez na vida que vou desativar meu Instagram, estou em uma nova fase na minha vida, eu casei e tenho 40 anos. Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim, o que quer muita atenção, cuidado, saúde emocional e saúde física.”, disse a influenciadora.

É inegável que Maira estava em uma nova fase de sua vida e agora deve se dedicar à gravidez como nunca.