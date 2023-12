“Eu não tenho nenhum relacionamento com o Marcelinho. Nunca tive”, conta mulher sequestrada com Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca foi sequestrado e isso não é mais segredo para ninguém. Acontece que vocês não sabiam, mas Tais Oliveira deu sua versão dos fatos para o G1 e revelou que ela não tem nenhum relacionamento com o ex-jogador e nem nunca teve. Ele ainda diz que os sequestradores não acreditaram quando ele disse que era jogador.

“Eu não tenho nenhum relacionamento com o Marcelinho. Nunca tive. A nossa relação é de amizade mesmo. Eu estou separada do Márcio [ex-marido]. A gente mora em casas separadas, não estamos convivendo, apesar que ainda não saiu o divórcio. A gente continua ainda casados no papel”, disse ela.

“Ele [Marcelinho] desceu e disse que era o ex-jogador. Os caras não acreditaram. Colocaram ele dentro do carro e deram uma coronhada nele. Me colocaram no bando de trás apontando o revólver para a minha cabeça”, disse ela.

“O helicóptero começou a sobrevoar e eles começaram a se desesperar e falando que ‘moio para eles’, que a casa caiu. Receberam um áudio de uma pessoa falando que era para fazer um vídeo fake, porque se a casa deles caiu, que a nossa tinha que cair também. Então, que era para inventar uma história do marido que sequestrou, que saiu com mulher casada. Uma pessoa ficou atrás segurando a coberta e outra ficou apontando a arma”, disse ela. “Quando o policial chegou, fiquei chorando eu estava em choque de ver que aquilo estava realmente acontecendo, porque não são todos que conseguem sair de uma situação dessa vivo”, declarou.