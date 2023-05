“Eu não sei em que momento eu tenha me perdido de mim, mas me perdi”, confessa Tati Zaqui

Cantora se pronunciou diante do seu relacionamento com Thomaz Costa e disse que se perdeu dela mesma no meio de tudo isso

Bendita seja Deolane? A web não deixou de citá-la ao ver o vídeo sobre o polêmico término de Thomaz Costa e Tati Zaqui. Toda boa fofoqueira sabe que o caso deu até polícia e que ela ficou muito mal, precisando de um tempo para se recuperar da toxicidade do ex-Fazenda. Em novo vídeo ela conta detalhes e diz que se perdeu dela mesma “Eu não sei em que momento eu tenha me perdido de mim, mas eu me perdi. Os amigos perceberam, a família percebe, os seguidores percebem e a partir do momento que me vi distante de tudo eu senti que tinha algo errado, não com meu relacionamento não com a pessoa, mas sou eu”, disse. Ela ainda finaliza: “E agora eu preciso cuidar da minha saúde, cuidar de mim, preciso entender o que foi que aconteceu”, declarou. deolane sempre disse que aquele la era um aproveitador e ia sugar tudo dela. — leticia (@ltcxrbs) May 3, 2023