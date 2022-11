“Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor”, dispara Claudia Leitte

Em cima do trio, a musa celebrou o amor e disse que só quer amar independente da sua opinião política

Claudia Leitte voltou a ser um dos nomes mais comentados depois de subir no trio para celebrar o amor. Depois do bafafá que virou com ela sendo vaiada em Salvador, ela subiu no trio de novo e disse que está ali para servir os fãs que vão ver o seu show. Cláudia ainda se posicionou, dizendo que não pensa diferente deles e que ficou em silêncio para ouvi-los e saber o que eles pensam.

“Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas… E é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite [Lula], eu vou gritar o que Deus me mandar dizer, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem”, disse ela.

Mais uma vez ela ainda insistiu na tecla de que estava ali para agradar os fãs e as pessoas que verão o seu show, dizendo ainda que permaneceu em silÊncio para saber a opinião deles, dizendo ainda que o único sinal que ela conhece é o sinal do amor (fazendo coraçãozinho com as mãos.