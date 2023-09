“Eu não gosto da função de ser mãe”, declara Samara Felippo

A web ficou dividida após as declarações da atriz que disse que não gostou de estar grávida e que ainda não gosta de acordar cedo

Samara Felippo abriu o seu coração e atacou na sinceridade deixando os internautas assustados com as verdades ditas sem eira nem beira. A atriz contou que não gosta da função de ser mãe, não gosta de acordar cedo e que não gostou de estar grávida. A web ficou em choque com tamanha sinceridade e alguns ainda comentaram.

“Eu não gosto da função de ser mãe, não gosto de acordar cedo, não gostei de estar grávida, minha pele encher de manchas, não gostei de pausar minha carreira”, declarou em entrevista ao podcast “Téte a Theo”.

Para a atriz, sua declaração não a faz menos mãe. “Isso não invalida minha maternidade e o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas, tudo que dediquei e dedico a elas. Era um tabu isso. Quando falei, muitas mulheres disseram ‘obrigada, eu não sou um monstro” ‘, relatou.