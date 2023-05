“Eu não consigo me calar, se pisou no meu calo eu vou gritar!”, afirma Paulo Vieira

O apresentador não entrou em muitos detalhes a respeito de seu desabafo, mas afirmou que se trata de uma indireta para uma pessoa poderosa.

Amores, na manhã desta segunda-feira (29), o apresentador e humorista Paulo Vieira preocupou os fãs ao utilizar a sua conta no twitter para fazer um desabafo misterioso.

Sem entrar em muitos detalhes, mas afirmando que se trata de um “peixe grande”, o humorista afirma que intemente do quanto a pessoa seja poderosa, se a pessoa for desrespeitosa com ele e/ou pesar em seu calo, ele não ficará calado.

“Eu não consigo me calar diante da falta de respeito comigo, se pisou no meu calo eu vou gritar não importa quão poderosa seja a pessoa que pisou”, afirmou Paulo Vieira.

Por fim, o apresentador afirma que, apesar da sua falta de silêncio lhe fazer conquistar inimigos, é exatamente ela que faz o mesmo dormir diariamente em paz.

“É nessa falta de silêncio que eu acabo fazendo inimigos poderosos (“petulante”), mas é nessa também que eu durmo em paz”, garantiu o humorista.

