“Eu não consegui desta vez fazer com que Léo não seja demitido, porque estou quase sendo demitido”, dispara Danilo Gentili

Humorista ainda declarou que não conseguiu intervir porque está quase sendo demitido também

Minha gente, se segura, porque o clima esquentou no podcast ‘One’. Danilo Gentili contou que não pode intervir na demissão de Léo Lins, revelando que também está na mira da guilhotina de demissão do SBT. O apresentador ainda contou que não foi só o vídeo que gerou a demissão do loiro da emissora.

“Eu não consegui desta vez fazer com que Léo não seja demitido, porque estou quase sendo demitido então fica difícil”, disse Danilo

O humorista ainda problematizou o funk e falou sobre a pressão no humor. “Vem de todos os lados, pressão de todos os lados, mas o Léo eu fico chateado, porque as pessoas não sabem separar o que é uma piada, do que é um comediante. Engraçado que é só a comédia, né? Qual é o limite do funk?”, disparou.