“Eu me achava feia, não queria ser negra”, dispara Karol Conká

Cantora contou detalhes sobre a sua infância no programa ‘Drag Me As A Queen Celebridades’

Ai gente, não podemos negar que o cancelamento de Karol Conká já se foi e hoje a musa dá uma aula para nós de boa convivência e boas histórias de vida que nos faz pensar bastante sobre tudo. A cantora contou detalhes sobre sua infância no programa ‘Drag Me As A Queen Celebridades’ e não deixou de falar sobre o racismo que sofreu, refletindo em sua autoestima.

“Eu me achava feia, não queria ser negra. Com uns seis anos, pedia para o Papai Noel me transformar em uma pessoa loira, porque, assim, eu achava mais fácil até passar na escola e ter mais amigos. Aí com uns oito ou nove anos, vi que o Papai Noel não existia e não havia a possibilidade de eu trocar de pele… isso até eu ver o Michael Jackson”, declarou.

A cantora ainda ressaltou que sua mãe teve um papel importante em sua vida nessa relação com a autoestima. “A vaidade, sendo dosada, é sempre amiga. Já deixei a vaidade me envenenar, e a vaidade já ajudou muito na minha autoestima”, declarou.