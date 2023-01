“Eu já fiquei mais de 12 dias sem ir ao banheiro”, conta Bruna Griphao

Atriz disse que ainda não conseguiu usar o banheiro no reality da Globo

Viiish o que Bruna Griphao tem de beleza, tem de sofrimento de prisão de ventre. A musa contou que já ficou 12 dias sem ir ao banheiro e que ainda não usou o cômodo para fazer o número 2 no BBB. Aposto que as fofoqueiras do CSI vão ficar de olho no pay-per-view para ver quantos dias essa história vai durar.

“Pô gente, eu to bem bolada com esse lance de ir ao banheiro. Sabia? Eu tô preocupada”, admitiu.

Bruna ainda conta que já ficou 12 dias sem ir ao banheiro. “Eu já fiquei mais de 12 dias sem ir ao banheiro. Eu tinha uma coisinha, assim, o cara morava em São Paulo. Meu irmão, eu já voltei pro Rio só para ir ao banheiro”, explicou Bruna.