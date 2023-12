“Eu gozava, mas nunca cheguei às vias de fato”, revelou Carmo Dalla Vecchia

O ator revelou parte de suas intimidades de quando o mesmo se relacionava com mulheres.

Meus amores, apesar de atualmente ele ser casado com o roteirista João Emanuel Carneiros, o ator Carmo Dalla Vecchia já se relacionou com mulheres no passado.

Diante disso, em entrevista ao podcast Theorapia, Carmo afirma que, durante as suas antigas relações sexuais, ele chegava a gozar, porém, não praticava a penetração no ato.

“Eu tinha muitas namoradas, me relacionava muito bem com elas, apesar de nunca ter feito sexo com elas. Tinha uma delas que é a coisa mais incrível do mundo, a gente se relacionava toda noite, eu gozava, ela gozava, mas nunca cheguei às vias de fato”, revelou o ator.