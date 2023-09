“Eu gosto de ficar sozinho’, fala Geraldo Luís

Após recente polêmica, o apresentador Geraldo Luís afirmou que pretende continuar solteiro por um bom tempo.

Depois de causar horrores ao afirmar que “vale mais uma masturbação bem dada do que um problema”, o apresentador Geraldo Luís reforçou com bastante convicção de que pretende continuar sozinho por um bom tempo.

Durante uma entrevista para a revista CARAS, Geraldo voltou a comentar sobre o assunto após a repercussão polêmica de sua fala:



“É verdade, as pessoas hoje são problemáticas, só querem relacionamentos possessivos. As pessoas hoje estão doentes, é uma solidão que causa doença e uma procura por corpos desesperadora. Tô fora. Estou bem comigo, me dou bem com a minha solidão. Eu gosto de ficar sozinho, eu me amo”, começou ele.

“Obviamente nós precisamos gozar a vida, precisamos trocar energias e isso é maravilhoso, mas essa troca de energia não pode ser com qualquer um”, prosseguiu.

“Adoro companhia, viajar, tomar um vinho, adoro a energia da inteligência das pessoas, mas hoje tem muita gente burra disfarçada num monte de corpos sarados. Não dá, né?”, concluiu.