“Eu fui muito apaixonada por ele”, dispara Xuxa ao lembrar Ayrton Senna

No documentário que trata a vida da apresentadora que movimentou o Brasil, não deixaram de falar sobre a sua paixão avassaladora pelo piloto de Fórmula 1

O documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel estão avassaladores, assim como sua paixão por Ayrton Senna. A apresentadora relembrou detalhes do que viveu ao lado do piloto e não deixou de falar que o que sentiu por ele foi intenso e forte.

“Eu estava vendo a capa da Manchete, e ele estava segurando uma vaca, passando a mão. Eu estava no teatro Fênix, olhei aquela cena e falei: ‘Esse cara é bacana. Gosta de bicho, não bebe, não fuma, já tem a grana dele, não vai querer a minha”, contou ela.

Ela ainda completou: “Demorou 15 dias pra ele me beijar, ele ficou me deixando de molho. No terceiro dia, ele me deu uma Bíblia e falou: ‘Eu te amo’ ‘Eu falei esse cara é louco’. Tudo era muito rápido, só que o beijo demorou bastante. Ele vivia como se fosse o último dia da vida dele. Ele me beijava tanto. Ele falava: ‘Eu não sei se vou poder te beijar amanhã’. Eu fui muito apaixonada por ele, nós tivemos uma conexão muito grande”, relembrou.