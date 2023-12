“Eu fiz o Big Brother para ficar famoso”, dispara Paulo Vieira

Olha ele! Paulo Vieira foi perspicaz e seu plano deu mais que certo, porque hoje em dia, ele é um dos queridinhos da Globo. O humorista contou que fez o quadro dentro do Big Brother Brasil para ficar famoso. Em entrevista ao Splash ele ainda conta que algumas coisas que ele propunha não davam certo, mas na medida do possível sim.

“Big Brother foi muito legal para mim. Quando acontecia de eu propor certar coisas e, às vezes, não eram aprovadas dentro de uma perspectiva de star quality. Então, eu fiz o Big Brother para ficar famoso, como todo mundo que faz Big Brother, só que eu não entrei na casa”, afirmou ele.

“Fiz Big Brother para ficar mais conhecido do grande público e, com isso, ter mais envergadura para propor coisas autorais. Pablo e Luisão é meio filho desse processo do Big Brother e O Avisa Lá que Eu Vou também”, comentou.