“Eu fiquei constrangido quando fui lá gravar o carro”, desabafou Carlinhos Maia

O influenciador digital apareceu nos stories visivelmente abalado após sua atitude de divulgar o seu novo carro.

Amores, o influenciador e comediante Carlinhos Maia surgiu abaladíssimo nos stories do seu perfil do instagram nesta tarde de domingo (17) e acabou fazendo uma pequena autocrítica ao anunciar o seu novo carro avaliado em mais de 2 milhões e meio de reais. Ao decorrer do vídeo, Carlinhos diz se arrepende amargamente de ter pedido para uma pessoa humilde para filmar o veiculo para ele, como se ele quisesse humilhar essa pessoa ou até mesmo usar alguém em situação financeira inferior à sua, como se quisesse um tipo de validação para validar seu poder de conquista.

O influenciador colocou a mão na consciência e mesmo aos prantos, reconheceu o seu erro e recebeu carinho e compreensão de seus amados seguidores.