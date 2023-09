“Eu errei, assumo, já foi”, dispara Marcos Pasquim sobre traição

O ator traiu Suzana Pires e contou detalhes sobre o episódio no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT

Marcos Pasquim não deixou de falar sobre sua traição contra a sua companheira Suzana Pires. O ator contou detalhes sobre o fato no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. Marcus admitiu o erro que mora no seu passado quando os dois namoraram.

Em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou que ela informou a ele que falaria sobre traição na TV. “Nós fomos almoçar, e ela me falou. Depois de um tempo nos tornamos amigos. Não imaginei que iria tomar toda essa repercussão. Eu errei, assumo, já foi. A gente aprende com os erros. Vivemos uma paixão muito legal”, disse ele.

Hoje, o ator namora com a produtora Karla Nogueira, mas não revelou se tem planos de casamento. “Pretendo namorar pelo resto da vida”, afirmou.