“Eu considero Leonardo um Pai, só o filmo quando ele permite”, afirma Virgínia sobre Leonardo

A influenciadora digital revela detalhes sobre a sua relação com o seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo.

Amores, se vocês vivem no mesmo mundo que eu e possuem qualquer tipo de acesso a internet, tenho certeza que em algum momento vocês já se depararam com algum conteúdo da influenciadora Virgínia Fonseca com a participação especial do seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo. Porém, o que muitos não sabem é que, antes de começar a se envolver com o filho do sertanejo, o também cantor Zé Felipe, na casa de Leonardo não era permitido fazer filmagens.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ao ser questionada sobre o assunto e sobre a sua relação com o sogro, a influenciadora revela que o considera como um pai, sempre tratando-o com muito respeito e só filmando-o quando o mesmo lhe dá permissão.

“Na minha frente ele não fala, tá? Porque ele é muito água de tob*, mas a nossa relação é muito boa, sabe? Eu considero o Léo como um pai mesmo, tanto que ele manda mensagem pra mim recentemente e eu peço dica pra ele de tudo, peço opinião ele e da Poli (sogra da Virgínia). Então assim, a nossa relação é muito, muito boa! Eu respeito muito ele, eu só filmo ele quando ele permite”, garantiu a nora de Leonardo.

Por fim, Virgínia revela que não existem muitos conteúdos que ela tenha apagado por ter aparecido o cantor, afirmando que, apesar do sogro ser muito tranquilo quanto às suas filmagens, ela volta a afirmar que só filma ele quando ele realmente se mostra interessado em participar do seu conteúdo digital.

“Não, porque, ele é tipo ‘tudo bem!’, sabe? Eu só filmo ele quando ele dá abertura, fora isso eu não filmo. Eu sou muito feliz e grata pela família que eu entrei”, finalizou a influenciadora.