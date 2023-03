“Eu amo minhas filhas, mas não gosto delas”, dispara Chris Rock

Humorista foi criticado após brincar sobre a riqueza das filhas e dizer que elas são “ricas e mimadas”

Alguém interdita o Chris Rock, por favor? O humorista voltou a ficar na boca do povo ao comentar sobre as suas filhas em seu show de humor na Netflix. De acordo com o site Monet, Chris disse que amava suas filhas, mas não gosta delas por elas serem ricas e mimadas.

Para quem não sabe, o apresentador tem duas filhas, Lola, de 20 anos, e Zahra, de 18 anos. “Eu amo minhas filhas, mas não gosto delas. Você sabe o motivo pelo qual não gosto das minhas filhas? Porque minhas filhas são ricas. Minhas filhas são ricas e mimadas”, disse.

Segundo o site Celebrity Net Worth, Chris possui um patrimônio de US$60 milhões, cerca de R$310,2 milhões. “Preciso que a minha criança negra aprenda a lição agora antes que ela esteja no OnlyFans”, relatou o artista, segundo a People.