“Eu acordava de madrugada com uma dor no peito… Uma sensação de peso”, Isabeli Fontana após retirada de próteses nos seios

A modelo fez explante de silicone (procedimento de troca de tamanho da mama) para poder ter seios mais naturais com a lipoenxertia mamária.

Minha gente, a modelo Isabeli Fontana postou alguns stories nesta quinta-feira (2) contando sobre a cirurgia de explante de silicone à qual se submeteu há algumas semanas e ainda contou em detalhes sobre a moderna técnica que aderiu para trazer um pouco mais volume a seus seios após a retirada das próteses.



Isabeli disse que foi reaplicada em suas mamas uma pequena quantidade de gordura extraída de seu próprio corpo. O procedimento foi realizado na clínica JK Estética Avançada, a clínica queridinha dos famosos, onde a modelo teve o seu desejo finalmente foi atendido e todo o procedimento custou R$ 80 mil.



“Quero mostrar pra vocês como está o meu corpo. Meu seio ficou bem diferente, porque eu sempre quis tirar o implante, mas os médicos não deixavam. Eles falavam que iria ficar ruim e tal e finalmente encontrei a JK. Estou muito feliz com o meu corpo dessa maneira, sem muito volume”, garantiu.

Ao ser questionada se havia sofrido da doença do silicone, a modelo relembrou o quanto sofreu com as próteses de seu seio: “Eu acordava de madrugada com uma dor no peito… Uma sensação de peso”, disse.