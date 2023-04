“Eu acho que saí porque os caras precisavam economizar dinheiro”, dispara Cléber Machado

Jornalista abriu o jogo ao falar sobre sua demissão da rede de TV Global após 35 anos de casa no podcast ‘PodPah’

Cléber Machado deu uma entrevista ao ‘PodPah’ e eu não pude deixar de ver, afinal, estava doida para ver o que ele falaria sobre a sua demissão da Globo após 35 anos de casa. O jornalista disse que acredita que eles precisaram economizar e por isso o mandaram embora.

“Eu acho que saí porque os caras precisavam economizar dinheiro… e sobrou do meu dinheiro! Eu acho que foi isso. Foi mais ou menos o que me disseram. Pode ser que eles tenham cansado de mim e não me queriam mais. Saiu [muita gente]: eu, Noriega, Régis [Rosing]…”, lembrou.

Cleber ainda detalhou que o ambiente de trabalho começou a ficar pesado. “Jamais imaginava que ia acontecer isso por causa desse motivo. Eu podia chegar lá e fazer uma bobagem, o cara podia me chamar e falar assim: ‘você está narrando mal, não é mais o estilo que a gente quer…’. Isso tudo é normal, mas chega uma hora que você imagina assim: ‘pô, agora já tem lá o meu lugar e tal…’ Não chorei uma lágrima (…). E as coisas depois começaram a acontecer tão rápidas que eu não imaginava”, disse.