Eterno Beiçola se livra do aluguel e vira residente no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira irá morar no Retiro dos Artistas devido as suas dificuldades financeiras e não terá mais problemas com aluguel.

Meus amores, eu já havia comentado com vocês sobre a atual situação financeira do ator Marcos Oliveiras. Mas com o apoio da instituição Retiro dos Artistas, ele não precisará pagar aluguel novamente. A informação foi divulgada pelo jornalista Vladimir Rocha, no programa A Tarde É Sua, na tarde desta sexta-feira (29). O imóvel já está pronto e será visitado pelo ator na próxima segunda (2). O ator ficou bastante emocionado ao saber que havia assegurado uma vaga na instituição.



Oliveira ainda terá de lidar com algumas dívidas. De acordo com o jornalista, o ator tem pendências com o banco. “Ele está entrando na Justiça para reaver esse dinheiro, por causa de um golpe de uma pessoa que trabalhava com ele”, explicou.