Êta Mundo Melhor!: Sandra pede pra Ernesto matar filho de Candinho

Sandra vai ultrapassar todos os limites da maldade nos próximos capítulos de Êta Melhor!. Disposta a tudo para pôr as mãos na herança de Candinho, a vilã colocará em prática um plano cruel que envolve até o assassinato do filho do caipira. Presa, ela manipula Ernesto durante uma visita e o convence a embarcar em sua ideia macabra.

Segundo informações do Notícias da TV, a conversa entre os dois começa cheia de rodeios, mas logo revela o verdadeiro objetivo de Sandra: “O que importa é que agora você está aqui… E que a gente pode acabar o que começou”, dispara, deixando Ernesto desconfiado.

É nesse momento que ela deixa clara sua intenção hedionda: eliminar pai e filho. “[Acabar] Com esse martírio. Candinho ainda está vivo. O filho dele também. Você sabe o que precisa ser feito”, afirma ela com frieza. Ernesto, chocado, tenta argumentar, mas é pressionado.

“Você sabe, Ernesto. Enquanto esse bebê existir, ele é o herdeiro. Se Candinho morrer, a herança vai pra ele”, diz Sandra, antes de completar, sem esconder seu cinismo: “Se o bebê também desaparecer, a herança é minha. E de Celso, claro”.

Mesmo diante da proposta absurda de tirar a vida de uma criança, Ernesto se mostra hesitante. “Mas é uma criança”, rebate. Sandra, no entanto, responde sem titubear: “Criança ou não, é ele ou nós. E o Celso? Acha que ele teria coragem de resolver isso? Ele é fraco”.

Diante da frieza da comparsa, Ernesto ironiza: “Você não tem coração”. Mas a resposta da loira é tão assustadora quanto o plano: “Tenho. E estou usando pra salvar nossa pele. Vai fazer o que precisa ser feito?”.