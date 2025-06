‘Êta Mundo Melhor’: Filho de Candinho é sequestrado por Ernesto

O público que estava com saudade de Candinho vai se surpreender logo na estreia de Êta Mundo Melhor!, nova novela das 6, que chega com tudo nesta segunda-feira (30). A trama começa com um golpe doloroso: o sequestro de Júnior, filho do protagonista, em uma noite de terror que promete deixar marcas profundas.

O responsável pelo crime? Ninguém menos que Ernesto, o grande vilão de Êta Mundo Bom! (2016), que reaparece misteriosamente, contrariando a crença de que havia morrido. Com sede de vingança e um plano sombrio, ele invade a casa de Candinho durante a madrugada com a ajuda de capangas — e leva o bebê embora nos braços.

Candinho se desespera com sequestro do filho.

O susto é ainda maior quando os bandidos tentam capturar o burrinho de estimação de Candinho, o fiel Policarpo. O animal começa a zurrar, alertando o caipira.

“Depressa, esse burro vale ouro!”, ordena Ernesto, em meio à ação criminosa.

“Ninguém rouba o Policarpo de mim! Socorro!”, grita Candinho, ao se deparar com o bando.

Atônito, Candinho percebe que Ernesto está vivo — e mais ameaçador do que nunca. A conversa entre eles é carregada de emoção e dor:

“Pensei que tinha batido as bota, mas bicho ruim não morre! Cadê a Filó?”, questiona o caipira.

“Filó vai fugir comigo! Ela me ama!”, responde o vilão, sem pestanejar.

“Isso que cê diz sobre Filó dói no coração deu. Já lutei, fiz de tudo, mais Filó é que nem cabrita teimosa que só faiz o que qué. Só qui nosso fio… Ocê num pode levá nosso minino!”

Mas Ernesto não recua. “É filho da Filó também. Ele vai comigo. Ela está me esperando em um lugar secreto.”

Ernesto havia sido dado como morto em “Eta Mundo Bom”.

Mesmo desesperado, Candinho é rendido pelos capangas e não consegue impedir o sequestro do próprio filho. Com o pequeno Júnior nos braços, Ernesto foge, deixando para trás um pai arrasado e um começo de novela repleto de tensão.