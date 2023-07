Estrutura de jornal da CNN desaba e atinge âncoras

O apresentadores do CNN Manhã foram surpreendidos com o estúdio caindo em cima de suas cabeças

Meu Deus do céu, parece até um filme de terror, mas eu sei bem que ao vivo tudo pode acontecer. O cenário do CNN Manhã despencou em cima da cabeça dos âncoras do jornal que faziam a apresentação ao vivo das notícias. Roberto Nonato e Nicole Fusco foram surpreendidos e levaram o maior susto com a estrutura despencando. De acordo com o Notícias da TV, ninguém se machucou.

O acidente ocorreu no dia de hoje, sexta (14), às 5h18 no estúdio da CNN Rádio. Os apresentadores falavam sobre as notícias do dia quando uma peça do ar condicionado caiu sobre suas cabeças.

Nonato se levantou e Nicole continuou sentada, mas ambos ficaram assustados com o fato. A transmissão do jornal foi interrompida e o momento não aparece no vídeo publicado no YouTube oficial da CNN.