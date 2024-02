Estrelismo? Cantor Netinho não libera áudio para transmissões ao vivo do Band Folia

Iiih gente, o que deu no Netinho? O cantor escolheu os lugares que iria cantar no Carnaval e ainda disse que não liberaria o seu áudio para transmissões ao vivo. O fato aconteceu no carnaval de Pirangi, em Parnamirim (RN), e ele disse à Band RN que não liberaria áudio do seu show para transmissões.

“Tem um grande detalhe que vamos ter que falar, a gente está transmitindo ao vivo e entrando ao vivo no Band Folia, estamos com a imagem do Netinho, mas não tem o áudio, vamos ver se conseguimos conectar”, disse o repórter.

Netinho ainda respondeu: “Eu sou muito sincero, nunca liberei áudio meu em show, porque meu caso com os fãs é olho no olho ao vivo e as cores”, argumentou.