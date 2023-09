“Estou triste e abalado”, declara Bruno de Luca sobre Kayky Brito

O apresentador estava com Kayky Brito antes do atropelamento grave em uma avenida do Rio de Janeiro

Bruno de Luca não deixou de falar sobre o atropelamento de Kayky Brito. Os dois estavam juntos antes do acidente acontecer no sábado (02). Os dois estavam, com outros amigos, em um quiosque na orla da praia no Rio quando Kayky foi até seu carro e foi atropelado na volta para o barzinho.

“Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível”, afirmou.

O ator foi transferido para o Copa D’Or, no Rio de Janeiro, e sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano por causa do impacto do atropelamento.