“Estou numa fase que preciso me dedicar a mim”, dispara Jojo Todynho sobre término

Jojo Todynho contou detalhes sobre o seu término do relacionamento com Renato Santiago e disse que o problema não tem a ver com ele, mas sim com ela, que precisa de um tempo para ela mesma. A estrela foi alvo de rumores de que teria sido traída e teria pedido a demissão do ex-namorado do emprego que arrumou para ele. Porém, ela negou tudo.

“Renato não me traiu. Continuamos superamigos. Ele é um cara super discreto, não é de internet, o negócio dele é ser trabalhador, não pedi ninguém para demitir ninguém”, disse ela em uma live nas redes sociais neste domingo, 25.

“Estou separada do Renato vai fazer um mês. Eu me separei porque eu entendi que estou numa fase que preciso me dedicar a mim, somente a mim, e todo mundo sabe que relacionamento é dedicação de ambas as partes”, contou. “Me sinto grávida, porque está vindo uma criança para a minha vida. E eu tenho que amadurecer em vários aspectos para poder dar uma direção, porque eu tenho a responsabilidade dele nas minhas mãos, e eu vou ensiná-lo a ser um homem que respeita mulheres, um homem que não abaixa a cabeça para o sistema”, declarou.