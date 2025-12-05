”Estou entendendo junto com o público”, diz Eduardo Moscovis sobre volta de Rogério em Três Graças

O grande enigma de Três Graças finalmente ganhou solução. No capítulo desta quinta-feira (4), a novela das 9 revelou a verdade que o público vinha esperando: Rogério está vivo! Depois de aparecer apenas em lembranças e rápidas visões, o empresário ressurgiu após o atentado armado por Arminda e Ferette, virando a trama de cabeça para baixo.

Nos bastidores, Eduardo Moscovis contou ao Gshow que viveu esse retorno cercado de sigilo. “O personagem é um mistério. A novela começou e eu não participei da preparação, dos ensaios. Isso por um lado é bom porque aumenta para mim essa estranheza”, afirmou o ator, reforçando o clima de suspense que também envolveu o elenco.

Rogério apareceu na novela no capítulo desta quinta-feira (4)

Na história, Rogério havia sido atacado depois de descobrir o esquema de falsificação de medicamentos. Desde então, sua presença era apenas sugerida, nunca confirmada. “O Rogério era esse personagem que aparece em flashback, aparece em visões, que é citado, mas que não se sabe se está vivo ou se não”, lembrou Moscovis.

Os desdobramentos do mistério do marido de Arminda ainda serão revelados, nem o ator sabe os segredos.

A reviravolta não para por aí: o marido de Arminda reaparece como o mentor de Cláudia, que também está viva e revela que a ex-cuidadora de Josefa trabalhava infiltrada na mansão a seu comando. Foi ele, inclusive, quem a salvou após o atropelamento.

Ainda assimilando os caminhos do personagem, Moscovis confessa que desvende o enigma junto com quem está acompanhando a novela. “Eu acho que estou entendendo junto com o público.”