“Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo”, diz Haddad após morte de Luana Andrade

João Haddad usou todas as suas forças nesse momento tão difícil para fazer um pronunciamento no seu Instagram sobre a morte de sua namorada, Luana Andrade. O influenciador diz que está dilacerado e espera que o seu público entenda o seu momento de privacidade perante ao luto.

Nos stories do Instagram, ele falou sobre a dor de se despedir dela. “Jamais imaginei escrever esse pronunciamento. Ainda mais, por se tratar da minha parceira de vida que eu tanto amo. Mas estou aqui em respeito a todos que nos acompanham e torciam pela nossa felicidade. Sim, a Luana, infelizmente, nos deixou. Agradeço todo o carinho recebido, todas as mensagens enviadas, mas infelizmente não irei conseguir respondê-las nesse momento. Está doendo muito, portanto peço privacidade e, quando eu tiver forças, apareço para falar com todos vocês. Obrigado a todos”, escreveu.

Então, ele fez um post com fotos dos dois em Paris, na França, e falou sobre a parceria deles durante o período de namoro. “Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda… Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz… Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor”, disse ele.

E completou: “Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença. Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo…”.