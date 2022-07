“Estou acompanhando a repercussão do meu nome dentro do Vídeo Show” afirma Maísa

Se sucesso tem um nome, ele se chama Maísa!!! Depois de várias especulações sobre o programa Vídeo Show, da Tv Globo, voltar ao ar com apresentação de Maísa, a apresentadora comenta sobre a repercussão envolvendo seu nome.

A estrela não abre muito o jogo, mas segundo o colunista Licas Pasin, do Splash Uol, Maísa está atenta aos boatos envolvendo seu nome. “Acompanho esse pedido das pessoas pelo meu nome no ‘Vídeo Show’ e vejo que a repercussão está positiva. As pessoas querem me ver na TV, e isso é sempre bom. Saí da TV há pouco tempo e já querem me ver de novo. Melhor assim, né?”