Estande pega fogo no The Town e polícia acredita que tenha iniciado com uma frigideira

De acordo com a Veja, a polícia esteve no local e averiguou a situação que pode ter sido motivada por causa de uma frigideira

Meu Deus! Um estande de alimentação no The Town pegou fogo nesta madrugada (08). A polícia esteve no local e averiguou que tudo pode ter começado por causa de uma frigideira por volta das 5h30 da manhã. Não houveram feridos no acidente que aconteceu no Autódromo de Interlagos.

A imagens correram soltas na web e minhas amigas que estavam presentes me contaram detalhes sobre o fato, como que o Corpo de Bombeiros foi acionado.

O caso será investigado pelo 48º DP (Cidade Dutra).