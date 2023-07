Estado de Manaus? Fred Nicácio vira chacota na web

Médico e ex-BBB contou que estava sumido das redes por causa da sua imersão cultural na festa de Parintins em Manaus

Ué, gente, no BBB Fred Nicácio sempre se mostrou ser um médico tão culto e agora vem cometer essa gafe nas redes? O médico explicou o motivo de ficar sumido das redes sociais no final de semana e disse que foi para Parintins no “estado do Manaus”. Quem é leigo na geografia pode passar despercebido, mas eu reparei, viu?

ATENÇÃO, galera: Dr. Fred Nicácio explica por qual motivo estava sumido das redes. Ouça com atenção. pic.twitter.com/ftnDadx2Ci — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) July 4, 2023

Em uma pesquisa rápida no Google eu encontrei que ”a Região Metropolitana de Manaus, situa-se no Estado do Amazonas”. Bastava um Google, Sr. Nicácio.