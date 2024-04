‘Está muito gordo’, diz Val Marchiori ao detonar o corpo de Sidney Magal

Gente, a Val Marchiori não consegue ficar longe das polêmicas, não é mesmo? Pois, a socialite voltou a criticar o corpo dos famosos e a vítima da vez é o Sidney Magal e ela disse que o cantor está “muito gordo”.

Essa declaração foi feita durante uma entrevista que ela fez com a atriz Rosi Campos para o seu Podcast Hello Val. Rosi comentou do par romântico que fez com Sidney na novela “Da cor do pecado”, e foi quando Val disparou:

“Magal é maravilhoso. Acho ele um gato, mas agora ele está muito gordo, podia emagrecer um pouquinho”.

“Mas você sabe, né? Gosta de comer. O tony Tornado também né…”, respondeu Rosi, citando outro ator que participou da novela com ela. “Porque esses homens bonitos vão relaxando, né? As mulheres estão ótimas…”, indagou Val, encerrando o assunto.

Lembrando que no mês passado, a socialite causou polêmica na web por detonar o shape de Gracyanne Barbosa, mulher de Belo.

“Gente, mas é demais, falando sério. Não é nem uma mulher, parece um homem. Você ver a mulher de costas, é um homem. Eu não acho bonito. Mulher tem que ser feminina. Ela tem que se cuidar, mas manter o corpo dela feminino”.

Não foi a primeira vez que Val Marchiori protagonizou várias polêmicas e tretas com suas falas. Uma das mais recentes foi com a cantora Jojo Todynho. Na época, a socialite tirou sarro do peso da dona do hit “Que tiro foi esse?” durante sua participação em um podcast.

A empresária falou da possível dificuldade de Jojo em manter relação sexual devido o seu peso, e chegou a comparar o ato com uma laranja espremida. Obviamente, Jojo não deixou barato e revidou.

Já com a Ludmilla, a treta aconteceu no carnaval de 2016, quando Val comparou, ao vivo, na TV, o cabelo de Ludmilla com a marca de esponja de aço Bombril. Na época, a cantora moveu um processo por injúria racial, mas perdeu a ação.