Está confirmado, mais uma vez, Maiara e Fernando Zor reatam o relacionamento

Essa havia sido a décima vez que o casal havia se separado, ficando cerca de seis meses largados.

Gente, é um tal de chuta balde e busca balde, que eu juro que não entendo. Após terem surgido alguns rumores que os cantores Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, e Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, teriam reatado a relação, na noite de ontem (10), o casal deixou claro que estão juntos novamente.

Durante um show da dupla feminina, no navio de Luan Santana, os pombinhos trocaram alguns beijos, ainda em cima do palco, o que confirmou as suspeitas, que haviam sido levantadas após o cantor publicar uma foto do casal em um carrossel de fotos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a seguinte legenda: “Amo vocês, mulheres da minha vida”.

Vale lembrar que o relacionamento dos sertanejos já teria chegado ao fim cerca de 10 vezes, sendo a última delas em setembro de 2022. Será que dessa vez o negócio vai pra frente?