“Esse trem de ser mãe é difícil demais”, dispara Marcella Fogaça

A mãe das gêmeas Sophia e Pietra, abriu o coração em um desabafo pra lá de emocionante para seus seguidores nas redes sociais

Marcella Fogaça não ficou calada e tirou as minhas fofoqueiras do mundo ideal da maternidade, ressaltando que as dificuldades estão sempre presentes na criação das filhas gêmeas, Sophia e Pietra. A musa fez um desabafo e disse que não é fácil ser uma boa mãe.

“Há uma semana travei a coluna. Há dias estava travada. Travada de cansaço. Mental, emocional. Físico. Mas o corpo gritou: PARE! Esse trem de ser mãe é difícil demais… Ser uma boa mãe. A mãe possível é legal, mas a excelente é melhor, diz a culpa. Eu tentei listar cada coisa que faço por e pra elas ao longo do meu dia… não consegui terminar, óbvio. É tudo por elas e pra elas. Mesmo quando estou no meio de um raciocínio de trabalho. É preciso desligar, me dizem. Como? Como desliga?”, começou o desabado.

“A unha crescendo, a vitamina D acabando, o desfralde indo e voltando, a alimentação variando, o uniforme da escola apertando, o repelente que tá acabando, as roupas que não servem mais, o que se acumula na casa e o que falta na gaveta, a bagunça eterna, as perguntas infinitas, os nãos absolutos, os choros inexplicáveis, os banhos diários, as horas pra fazer dormir, as mil historinhas, os milhões de colos, o dentista, as vacinas, o crescimento lindo e louco de duas crianças de dois anos. A casa, o trabalho engatinhando, indo aos trancos, planos na gaveta, e a minha cabeça na mesa… como é que para? Como que desliga? Se alguma mãe souber me liga?”, pediu.

Ela ressalta que educar é algo desafiador e promete cuidar mais dela.