”Esse é o meu papel na sociedade, não é deixar passar” declara Astrid Fontenelle sobre racismo

Esse assunto nem devia existir, mas infelizmente ainda existe muita gente podre que faz as pessoas sofrerem pela cor da pele, até quando? No programa Encontro com Patrícia Poeta de hoje, 01, o assunto foi o caso de racismo sofrido por Titi e Bless em Portugal e a reação dos pais, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, em não admitir tal situação.

Uma das convidadas era a jornalista Astrid Fontenelle, ela é mãe de Gabriel, de 14 anos. A apresentadora relatou as inúmeras cenas de racismo que o filho sofreu por ser negro, ela se emocionou ao lembrar o quanto dói para uma mãe ver o filho passar por essas situações: “Desde o nascimento do Gabriel, na minha vida pra cá, eu estudo, eu leio, eu converso, eu faço amizades verdadeiras para que eu aprenda a lidar com essas situações”. Declarou a apresentadora.