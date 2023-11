“Esse cara deve ser bom de cama”, Christiane Torloni dispara sobre garçom

A atriz surpreendeu e causou na web neste sábado (04) com um vídeo bastante inusitado que está viralizando na web.

Meu Deuuuuus! Eu to chocada com essa tirada ousadia e divertida que a Christiane Torloni mandou para um garçom após ajudá-la a abrir uma garrafa.

No vídeo que viralizou neste sábado, Torloni aparece em um momento bem descontraído num restaurante, quando o garçom usou uma espada, segurou a mão da atriz e abriu a garrafa, Torloni ficou tão impressionada com a habilidade do profissional que soltou o seguinte comentário: “Esse cara deve ser bom de cama.”E ainda deu uma leve batida com a espada no bumbum do profissional que deu uma boa gargalhada.

Na web, os internautas dispararam os seguintes comentários sobre o ocorrido:

“Ele explodindo a garrafa e ela explodindo de tesão”

“O sujeito ouvindo essa na voz mais sexy do país”

“Uma faca deste tamanho”.