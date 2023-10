“Essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama”, dispara Ana Castela

A cantora contou detalhes sobre seu relacionamento com Gustavo Mioto depois de um término doloroso para os fãs do casal

Ana Castela soltou o verbo e contou detalhes sobre sua nova fase com Gustavo Mioto. Depois de ficarem separados por um tempo, os dois reataram e chegaram a viajar para Orlando, nos Estado Unidos, juntos. Ana contou para Léo Dias que a separação serviu como aprendizado para os dois.

“Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais. Andou junto hoje, Gustavo me levou para conhecer a Times Square… Hoje foi o dia do casal. Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.

Os dois reataram há pouco tempo e assumiram que estão juntos novamente há poucos dias, surpreendendo a web com fotos se beijando e carinhos durante a viagem.