Esposa de Stênio Garcia tira ele de entrevista na marra

Marilene Saade disse que o ator não poderia pegar Coronavírus e que até hoje não tinha pego

Minha gente, o que está acontecendo com os entrevistados? Parece que está todo mundo meio atacado e não sabe se comportar diante das câmeras com educação. Marilene Saade deixou o cuidado ultrapassar a classe e tirou o marido à força de uma entrevista. O momento foi gravado e mostra o ator bravo com o cuidado da esposa que beirou a agressividade.

Casou mal hein Stenio Garcia 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/4PGGqAbogJ — Eu, o Silva (@agebrasil213) July 13, 2022

“Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora, acabou, desculpa, acabou”, diz Saade para o repórter.

Na ocasião, Stênio era entrevistado pela equipe de Sônia Abrão, para o programa ‘A Tarde é Sua’, mas o tiro saiu pela culatra e não teve nem entrevista, mas sim um momento vergonhoso e totalmente desnecessário.