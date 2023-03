Esposa de Tony Ramos revela que ele chegou atrasado para o próprio casamento

Lidiane Barbosa precisou se atrasar no carro na espera do noivo para cerimônia

Lidiane Barbosa soltou o verbo e disse que Tony Ramos se atrasou para o dia do casório. A esposa do ator ainda disse que ela teve que ficar dentro do carro dando voltas, pois o noivo estava atrasado para a cerimônia de união dos dois.

Tony Ramos tinha 21 anos e demorou para chegar na igreja porque estava atrapalhando, os dois estão juntos há 54 anos e são colocados como um casal modelo.

Será que minha semanas teriam paciência para esperar o atraso do noivo? Sendo trabalho é um bom motivo, né?