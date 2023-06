Esposa de Tadeu Schmidt usa a mesma calça desde 1998

Apresentador do Big Brother Brasil, usou suas redes sociais para mostrar as comemorações das bodas de prata ao lado de sua esposa, Ana Cristina

Vocês pensaram que não tinham nada em comum com Tadeus Schmidt, ou melhor, sua esposa, Ana Cristina? A web foi à loucura ao ver que o apresentador mostrou que ela usava a mesma calça há 25 anos. O momento foi registrado por meio de um vídeo em que ele contava sobre as bodas de pratas do casal.

“São as bodas de prata, mas Ana Cristina apostou no dourado […] Os nossos amigos ficam esperando pela calça. Explica para a gente, mozão!”, pediu o apresentador do BBB. “Eu uso essa calça todo dia 30/05 desde 1998”, contou a esposa do jornalista.

Não sei vocês, mas por aqui, se eu for pesquisar no meu closet, acho roupa do tempo da zagaia. Aloca!