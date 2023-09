Esposa de Renato Aragão nega que marido tenha perdido direito sobre marca de ‘Didi’

Lilian Aragão conversou com o Gshow e disse que a notícia não é verdadeira diante ao nome usado pelo seu marido durante toda carreira

Lilian Aragão não deixou de falar sobre os boatos de que Renato Aragão não poderia mais usar o nome de ‘Didi’ por ter perdido os direitos sobre a marca. A esposa do humorista disse ao Gshow que o boato é mentira.

“De onde inventaram esse absurdo? É mentira”, disse Lilian ao Gshow.

A noite foi dada por Ricardo Feltrin, do UOL, que afirma que o artista não poderia mais lançar produtos e serviços com o nome “Didi” junto ao NPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que cuida dos registros de marcas no Brasil.