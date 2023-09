Esposa de Kayky Brito fala sobre estado de saúde do ator

Tamara Dalcanale usou suas redes sociais para comentar o estado de saúde de Kayky Brito que foi atropelado no final de semana

A esposa de Kayky Brito não deixou de falar sobre o estado de saúde do marido em decorrência do atropelamento que o ator sofreu no sábado (02). Tamara Dalcanale usou suas redes sociais e disse que ele passou bem pela cirurgia realizada e que ele tem se superado na recuperação.

“Hoje é mais um dia de superação! Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação.”

Para quem não sabe, ele está internado no Hospital Copa D’Or no Rio de Janeiro. “Ele passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, disse o hospital.