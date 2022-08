Esposa de George Henrique é assediada em hospital de Goiânia

Gente, os homens estão perdendo a noção das coisas, não tem cabimentos casos como esses ainda acontecerem. Segundo a coluna de Leo Dias, para o Metrópoles, Francine Toaldo, casada com George Henrique, dupla com Rodrigo, foi sofreu assédio em um hospital de Goiânia enquanto passava por um procedimento íntimo.

O caso aconteceu em outubro de 2021, a esposa do sertanejo deu entrada ao hospital para atendimento, acompanhada de sua sogra. Ela foi medicada e ficou sonolenta, após isso, iniciou o procedimento por uma enfermeira e pelo médico de plantão. Durante o atendimento um homem colocou a cabeça entre as cortinas e começou com questionamentos indevidos, a enfermeira interrompeu o homem. A sogra de Francine acompanhou ele até a saída do hospital e percebeu que ele era motorista de uma ambulância que prestava serviços ao hospital. Um boletim de ocorrência foi registrado.