Esposa de Frank Aguiar conta de internação na UTI: “Eu achei que eu ia morrer”

Caroline Aguiar contou que achou que fosse morrer durante o tratamento de uma doença rara chamada, síndrome de Stevens-Johnson

Depois de muito bafafá, Caroline Aguiar soltou o verbo nas redes sociais para falar detalhes sobre o seu tratamento e internação na UTI por causa de uma doença rara que atinge a pele do seu corpo, síndrome de Stevens-Johnson. A esposa de Frank Aguiar disse que pensou que fosse morrer durante a internação e chegou a gravar vídeos de despedida.

“Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que tive é uma doença rara e grave que queima o corpo”, contou ela nos stories, já recuperada.

Ela ainda diz: “Eu achei que eu ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade”, completou, dizendo que perdeu 7 quilos durante o tratamento.