Esposa de Faustão diz que o doador do coração também ajudou outro paciente

Luciana Cardoso contou detalhes sobre a pessoa que doou o coração ao apresentador, dando uma nova chance de vida para Faustão

A esposa de Faustão não deixou de usar suas redes sociais e agradecer ao doador do coração que já ocupa o espaço no peito do apresentador. Luciana Cardoso agradeceu e informou que o doador também ajudou outro paciente. Vale ressaltar que Fausto Silva passou pelo procedimento no dia 27 de agosto.

“[Quero] agradecer a essa família abençoada que, em um momento de dor e sofrimento, disse ‘sim’ e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo doador outro órgão e sua segunda chance na vida”, disse ela.

Luciana ainda usa as redes sociais para dar voz a todas as pessoas que passam pelo mesmo problema do seu marido. Nas redes ela mostra casos e mais casos de superação e transplantes de coração.