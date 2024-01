Esposa de Davi rebate comentário de Giovanna no BBB: “Pobre de dinheiro e rica de amor”

A esposa de Davi marcou presença na conversa entre os brothers da casa e não deixou de responder ao ver que as economias do casal estavam no meio do papo. Giovanna falou que ela era uma mulher experiente e que deveria ter o seu ganha pão, quando o vídeo foi parar nas redes sociais, ela rebateu.

Em conversa com Luigi, Pitel e Rodriguinho, Giovanna deixou no ar supostas suposições sobre o relacionamento de Davi. “Aí eu te pergunto: qual é a idade da mulher dele?”. “42”, respondeu o pagodeiro. “Já é uma mulher experiente, então de uma certa forma ela já tem o seu ganha-pão fixo”, comentou Luigi.

Após uma página de entretenimento no Instagram publicar o momento, Mani Reggo, fez questão de comentar: “Porque ela não sabe que eu sou pobre de dinheiro e rica de amor. Tanto o Davi quanto eu acordamos cedo para trabalhar muito!”, afirmou.