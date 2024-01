Esposa de Davi, do BBB24, é vítima de etarismo

A empresária utilizou as suas redes sociais para desabafar sobre os ataques e relatou quão dolorosa tem sito toda essa situação.

Gente, que absurdo! É tão triste ver mulheres fortes e trabalhadoras sendo diminuídas na internet, ainda mais por um motivo tão banal assim, como a idade. Claro que existem leis a respeito de relacionamentos entre pessoas menores de idade, porém, se não é o caso, qual a necessidade de terceiros fazerem o que estão fazendo?

Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, a esposa do Davi, participante do BBB24, Mani Reggo, está sofrendo ataques de etarismo na web pela diferença de 20 anos que existe entre eles, A empresária tem 41 anos e o parceiro 21.

Abalada com essa situação, Mani utilizou as suas redes sociais para fazer um desabafo: “Sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi, entre tantas outras coisas que me qualificam, mas que para muitas pessoas não importam e preferem me chamar de ‘a mulher mais velha’ ou ‘a mulher que tem o dobro da idade’ para se referir a mim. Sim, a diferença de idade existe, é um fato constatado, entretanto isto não se faz um vocativo”.

Continuando, ela destaca o quão doloroso é ser vítima de desqualificações nas redes sociais, principalmente por ser uma mulher extremamente guerreira.

“Há um longo caminho a ser percorrido para uma sociedade justa e igualitária. Precisamos proteger a mulher e garantir a similaridade social. Se você está lendo este texto peço que reflita, independentemente da sua idade ou sexo e me abrace”, concluiu a empresária.