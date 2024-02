Esposa de Cid Moreira rebate acusações de enteado

O filho do jornalista o acusou de abuso sexual e a sua esposa de ter ficado com 90% dos bens que foram adquiridos pelo pai.

Meus amores, a briga pelos bens do jornalista e locutor Cid Moreira estão cada vez mais intensas, principalmente após o seu filho adotivo, Roger Moreira revelar que a esposa do famoso, Fátima Sampaio ficou o com 90% dos bens do pai e acusa-lo de abuso sexual. Diante disso, em entrevista à revista Caras, a esposa de Cid, fez questão de rebater o enteado.

“Ele fez a gente ir na justiça mostrar nossos impostos de renda. É lamentável. Faz 17 anos que ele não tem contato com a gente, ele vai saber tudo o que a gente conquistou? Ele quer dinheiro, quer holofote. Ele tem que ir pro médico pedir uma avaliação, ele quer destruir o Cid”, iniciou a esposa de Cid.

Logo em seguida, Fátima desabafou, afirmando que não consegue imaginar o marido fazendo as coisas pelas quais ele foi acusado.

“É uma perseguição sem fim. Eu pensei que agora que ele falou essa merda sobre o Cid fosse zerar. Eu não consigo imaginar o que o Cid está passando com essas mentiras que ele fala dele”, continuou a mulher.

Por fim, ela afirma que só gostaria de seguir a sua vida, em paz, ressaltando que não tem medo do herdeiro de Cid, a menos que ele resolva partir para a violência física.

“A vida continua, não vamos parar a nossa vida por causa dele. Fizemos caminhada hoje, o Cid gravou um comercial. Temos uma vida normal, isso não vai atingir a gente… Só se ele vir com violência física. Eu tenho muito medo. Toda essa história é muito chata, muito cansativa. Só quero seguir a minha vida”, finalizou Fátima.